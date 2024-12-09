Палмер под опекой – не проблема для «Челси» Марески. Доказано на «Тоттенхэме»

Слава Палагин – после яркого дерби.

Перед игрой с «Тоттенхэмом» (4:3) Энцо Мареска провозгласил, что больше не считает «Челси» персональным клубом Коула Палмера. Речь, разумеется, не про контракт (тут Тодд Боули постарался), а про игровую зависимость от лидера. По мнению итальянца, «Челси» избавился от нее и вообще добился большого прогресса в плане разнообразия атак:

«Если помните, на первой пресс-конференции я сказал, что мы не можем полагаться на Коула в каждой игре. Если у нас даже возникнет такая мысль, значит, мы что-то делаем не так. Моей задачей на сезон было подготовить не только Коула, а всю команду. Сделать так, чтобы он наслаждался футболом, но при этом отладить разные инструменты в атаке. Даже если Коула выключают, это не значит, что автоматически выключают весь «Челси».

Посыл Марески приобрел по ходу сезона особую важность. Во-первых, Палмера окончательно перестали воспринимать как восходящую звезду – теперь внимание как к взрослым топ-игрокам . Во-вторых, трендом среди клубов АПЛ становится персональная опека Коула – тактическая форма внимания, которое теперь оказывается новичку.

Отражение плотной игры – количество нарушений на Палмере. Оно резко возросло . За весь прошлый сезон на Коуле сфолили только 26 раз. По этому показателю Палмер не входил даже в топ-100 лиги. В этом сезоне фолов уже больше. После игры с «Тоттенхэмом» стало 35. Теперь Коул – второй в рейтинге. Если кому интересно, лидирует опорник «Ньюкасла» Бруно Гимараэс.

Впервые персоналку против Палмера врубил Андони Ираола из «Борнмута». Он натравил опорника Льюис Кук – постоянно сваливался за Коулом во фланг и не стеснялся фолить. Палмер неожиданно стушевался и смог сгенерировать за весь матч только 0,02 xG. Не худшая игра в карьере, но еще меньше было только против топов (по разу – с «Ливерпулем» и «Сити»).

Тот матч стал сигналом. Вот как комментировал Мареска: «Играть в условиях персональной опеки – тяжелая задача для любого. Не только для Коула. Нужно привыкать: топ-игроки сталкиваются с ней на постоянной основе. Сегодня Кук следовал за ним все 90 минут. Когда такое происходит, нужно найти альтернативу. Иначе останешься совсем без моментов».

Сразу комплимент Мареске за прозорливость. Ход «Борнмута» подхватила половина АПЛ. Самой яркой персоналкой до сих пор остается Кертис Джонс из «Ливерпуля» (не только справился с основной задачей, но и забил победный гол). Были и другие примеры. В роли персональщиков себя попробовали Томас Парти из «Арсенала» и Бубакари Сумаре из «Лестера».

Несмотря на то, что тренд подхватили, это не ударило по результатам «Челси». После победы над «Тоттенхэмом» вышли на второе место в АПЛ. По качеству футбола тоже не просели – по ожидаемым очкам (xPTS) идут в лидирующей группе. Слегка перебирают, но не критично. Особенно это касается атаки. По ожидаемым голам «Челси» – вообще лучшая команда АПЛ прямо сейчас .

Секрет – разнообразие приемов Марески. Персональная опека Палмера – больше не приговор для «Челси» . У Энцо уже отлаженный инструментарий. Перечислим главные фишки:

● Точечные замены. Если Палмер стягивает на себя внимание, значит, в другой зоне у соперника беспорядок. Мареска замечает и бьет в уязвимые точки. Хороший пример – выход Джейдона Санчо в том самом матче с «Борнмутом». Пока Палмера сдерживали в правой части поля, Санчо вышел наказывать в более свободную левую;

● Неожиданная смена позиции у самого Палмера. Пример – матч с «Ньюкаслом», который персоналит прессингом не кого-то конкретно, а вообще всех. Мареска удивил и увел Палмера в левую часть поля. Из-за этого пришлось выдергиваться умному, но уже постаревшему Фабиану Шеру. Швейцарец с задачей не справился;

● Сила позиционной структуры Марески. Энцо использует классическую для топ-клубов – 3+2+5 с квадратом в центре поля:

Если Палмера перекрывают, Мареска переносит угрозу. Если видит слабость соперника на фланге, создает изоляции 1-в-1 для вингеров. Если видит слабость в центре поля, старается разыграть численный перевес в полузащите. Благодаря тренировкам и отлаженным механизмам у «Челси» уже получается. Мы разбирали это по мотивам игры с «Ливерпулем».

● Смена структуры. 3+2+5 – классика Марески, но против андердогов итальянец отходит от нее и делает структуру еще смелее. Иногда встречается вариант 3+1+6 с тремя десятками. Как правило, это Палмер + Энцо Фернандес + Жоау Феликс. Благодаря перегрузу разорвали «Лестер», который тоже приставлял к Коулу персоналку.

Игра с «Тоттенхэмом» – еще одна победа Марески в этой коллекции. План Энджа Постекоглу строился на двух вещах. Первая – запрессинговать пятерку разыгрывающих «Челси» + вратаря Санчеса. Вторая – отперсоналить конкретно Палмера. Для этой роли был выбран опорник Ив Биссума.

Пытаясь решить обе задачи, Постекоглу сознательно ломал схему – получалась перекошенная влево (полуфланг Палмера) расстановка. Правая часть опорной «шпор» специально оставалась без присмотра. Там у «Челси» попеременно орудовали Кукурелья, Фернандес и Санчо.

На старте потенциальная слабость не давала о себе знать. Слаженно прессингуя, «Тоттенхэм» не позволял «Челси» довести мяч до опасной зоны. Вот типичный на отрезке момент. Энцо может разогнать атаку и воспользоваться свободой, но «шпоры» перехватывают и организуют убойную комбинацию в ответ.

По ходу матча соотношение позитивных и негативных эпизодов начало качаться в пользу «Челси». Устроившись на 0:2, стали чаще проходить давление «шпор», чем терять под давлением и привозить. Помогло несколько факторов:

● Перепасовки внутри квадрата полузащитников. Пожалуй, сильнейшая сторона розыгрышей Марески. Фланги тоже задействуют, но основное оружие – именно перепас в центре поля. Выходили даже под давлением – за счет скорости передач и выбора момента;

● Индивидуальные качества Ромео Лавии. Самый сильный игрок «Челси» под прессингом. Может не только отдать, но и обыграть – за счет финта или ложного движения. К концу тайма выбесил Кулусевски настолько, что швед пошел мстить ударом с локтя;

● Замены Марески в перерыве. Выход Гюсто запустил цепочку изменений в структуре. Пожаривший Бадьяшиль переместился в удобную левую зону. Привозивший Кукурелья отправился в атакующую линию. К тому моменту прессинг «Тоттенхэм» подсдулся, но тоже помогло;

● Усталость «шпор». В отличие от «Челси», не ротировали состав в середине недели. Сказалось на качестве и интенсивности прессинга. Стартовый отрезок, когда были силы, так и остался пиковым.

Совокупность всех четырех причин – теперь «Челси» начал использовать персоналку Палмера в свою пользу. Помогли фирменные для Марески приемы, которые описывали выше.

Эпизод с первым голом – проход и удар Санчо из уязвимой зоны «шпор». В этом моменте по Палмеру играл не только Биссума, но и Пап Сарр. Правая часть опорной «Тоттенхэма» осталась свободной. Санчо наказал:

Похожий эпизод – спустя несколько минут. Лавия разбил прессинг – Энцо получает свободу и разгоняет с Санчо атаку 2-в-1:

Во втором тайме подобного стало еще больше. Заточенность на Палмере буквально стала гарантией свободы для Энцо:

Момент с третьим голом – олицетворение силы «Челси». Во-первых, сам Палмер не растерялся. Рядом были не только Биссума с Сарром, но и еще пара соперников. Не смутился и все равно зашел в штрафную. Во-вторых, уже классическая для матча свобода Энцо – мяч отскочил именно к аргентинцу:

Форма Фернандеса – пожалуй, лучшее доказательство того, что система Марески работает. Энцо не уходит без результативного действия в четвертом матче подряд. Во всех четырех исполнял компаньона для Палмера – занимал роль одной из двух (иногда – трех) десяток и пользовался свободой, которую давали соперники. Подключения Энцо в атаку – то, в чем Мареска видел потенциал.

Что же остается соперникам Палмера? Судя по статистике, только фолить. Правда, есть один нюанс: Коул карает за фолы уже вторые выходные подряд.

Мегакамбэк «Челси»: Кукурелья дважды привез, поскользнувшись – но в ответ четыре гола. И второе место!

Фото: Gettyimages.ru /Shaun Botterill, Ryan Hiscott