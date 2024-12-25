🤯 «Ливерпуль» – лидер АПЛ в Рождество! Вспоминаем, кто за последние 10 лет заканчивал год на первой строчке

«Ливерпуль» встретит Рождество в статусе лидера Премьер-лиги. За 17 туров мерсисайдцы набрали 39 очков, при этом у команды есть матч в запасе – перенесенная встреча с «Эвертоном». «Челси», идущий вторым, отстает от «красных» на четыре очка. «Арсенал» заработал 33 балла и занял третье место.

За последние 10 сезонов «Ливерпуль» четвертый раз дарит фанатам на Рождество первую строчку в турнирной таблице лиги, но лишь однажды команде удалось сохранить лидерство и завоевать титул – речь о сезоне-2019/20.

Кроме «Ливерпуля» в списке рождественских лидеров, сумевших стать чемпионов в конце сезона, находятся «Лестер» (сезон-2015/16), «Челси» (сезон-2016/17), «Сити» (сезон-2017/18 и сезон-2021/22).

«Красные» дважды уступили «горожанам» в борьбе за титул, хотя встречали Рождество, находясь на первой строчке, – в сезоне-2018/19 и в сезоне-20/21. В последних двух кампаниях судьбу мерсисайдцев повторил «Арсенал»: «канониры» встречали Рождество в статусе лидера, но в конце сезона отдали трофей «Ман Сити».

Сезон, лидер в Рождество, чемпион

Как думаете, в этот раз «красные» сохранят лидерство до конца сезона?

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