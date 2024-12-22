У Кейна, Холанда и Левандовского кризис? Сравниваем статистику нападающих

В 15-м туре Бундеслиги «Бавария» со счетом 5:1 разнесла «Лейпциг», Харри Кейн провел на поле 87 минут, но результативными действиями не отметился. Последний раз англичанин забивал в ноябрьском матче с «Аугсбургом», тогда нападающий оформил хет-трик. Затем Кейн не отличился против «ПСЖ» и дортмундской «Боруссии», в игре с которой он получил травму.

Эрлинг Холанд переживает проклятие Артеты: после того, как в сентябре он посоветовал тренеру «Арсенала» быть скромнее, норвежец забил всего восемь голов за 17 матчей во всех клубных турнирах.

«Барселона» со счетом 1:2 уступила в важнейшем матче против «Атлетико», единственный гол «блауграны» забил Педри. После игры Роберт Левандовски извинялся за растраченные моменты: «В последних двух или трех матчах я чувствовал, что мне не хватает спокойствия в штрафной и, возможно, уверенности в себе. Если ты не используешь свои шансы, то потом становится трудно забивать».

Похоже, в игре троих нападающих в последние месяцы наметился спад. В этом сезоне Холанд и Левандовски провели по 24 матча за клуб, Роберт в этих встречах забил 23 гола, Эрлинг отстает от поляка на пять мячей. Кейн пока отыграл за «Баварию» 20 матчей, в которых успел забить 20 голов, 14 из них в Бундеслиге.

Все же показатели футболистов остаются высокими. На графике отражено сравнение нападающих в текущем сезоне по нескольким показателям, в том числе ожидаемые голы и ассисты, голы без учета пенальти, выигранные воздушные единоборства:

Фанаты обсудили нападающих:

💭 «Левандовскому 36, а он забивает больше молодого Холанда. Какие могут быть вопросы?»

💭 «Сейчас Кейн – лучший нападающий в мире. Считаю, что он образцовый нападающий».

💭 «Холанд переживает кризис, как и весь «Сити». В свои лучшие дни он будет круче Левандовского и Кейна».

💭 «Мы чертовски недооцениваем Левандовского с Кейном и то, как долго они стабильно показывают первоклассную игру в нападении. Холанду еще предстоит добраться до их уровня».

💭 «Все трое великолепные нападающие, но Холанд пока слишком молод, чтобы сравнивать его с Кейном и Левандовским. Цифры этих двоих в таком возрасте просто невероятны».

А кого из троицы вы бы назвали лучшим?

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