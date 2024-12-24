В команде года Ла Лиги доминирует «Барса». В состав попали лишь два игрока «Мадрида» 🤯

2024 год подходит к концу, игроки взяли паузу, чтобы встретить праздники в кругу близких. А болельщики подводят футбольные итоги уходящего года.

Статистический портал WhoScored составил символическую сборную Ла Лиги 2024 года. В команду попали футболисты, которые за год провели минимум 22 матча в испанском первенстве. Основу сборной составили футболисты «Барсы»: Марк-Андре тер Стеген, Жюль Кунде, Эрик Гарсия, Ламин Ямаль, Рафинья и Роберт Левандовски. У «Мадрида» всего два представителя – Джуд Беллингем и Винисиус.

Оставшиеся места заняли Александр Серлот из «Атлетико», Мигель Гутьеррес из «Жироны» и Антонио Раильо, представляющий «Мальорку».

Болельщики обсудили получившийся состав:

💭 «Эрик Гарсия даже в «Барсе» не основной защитник, как он может быть лучшим во всей лиге?»

💭 «Что это за ерунда? Где Унаи Симон, который в буквальном смысле получил награду лучшему вратарю Ла Лиги? Собственные болельщики оскорбляют Тер Стегена, называя его дерьмом! Гребаный Гарсия лучше, чем обладатель Кубка короля Дани Вивиан? Бред!»

💭 «Получается, эта команда будет играть без защитников?»

💭 «Гарсия? Тер Стеген? Кунде? Ничего глупее не видел».

💭 «Я уже давно говорил, что у WhoScored идиотские параметры по оценке защитников».

💭 «Как в сборную года могли попасть лишь два футболиста из команды, ставшей чемпионом? Глупости».

💭 «Без Облака и Хулиана Альвареса команда уже не может считаться лучшей».

А как вам такая сборная?

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