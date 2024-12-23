Винисиус улетел в отпуск раньше других игроков «Реала»: бразилец посетил матч НФЛ и сходил на пляж в Майами

Винисиусу разрешили отправиться в отпуск раньше, чем другим игрокам «Реала», так как вингер был дисквалифицирован на матч с «Севильей». Бразилец решил полететь в США.

Винисиус посетил матч клуба НФЛ «Майами Долфинс», в котором они победили «Сан-Франциско».

Полузащитник «Реала», судя по всему, проведет зимние каникулы в США и даже опубликовал фотографию, на которой он развлекается на пляже Майами.

Бразилец должен будет вернуться в клуб 30 декабря перед первым матчем 2025 года против «Валенсии», который пройдет 3 января.