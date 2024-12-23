🎥Американец взял абонемент в самую дорогую тренажерку в мире. Вы обалдеете от уровня сервиса в ней 💪

Ходите в тренажерный зал? Если да, то при его выборе вы явно руководствовались двумя важными моментами: он должен быть недалеко от дома и в нем обязаны присутствовать нужные тренажеры. И, конечно же, важна стоимость абонемента.

Обеспеченный американец сделал экскурсию по нью-йоркскому тренажерному залу, в который можно попасть за 10 тысяч долларов. Почему так дорого? Он работает на основе искусственного интеллекта.

Тренажерный зал называется Continuum и расположен в районе Гринвич-Виллидж. В спортзале всего 250 вип-членов.

После уплаты вступительного взноса в размере 10 000 долларов участники проходят сложную процедуру «допуска», в ходе которой им предлагают пройти тестирование на потребление кислорода VO2 Max, сдать анализы крови, сканируют состав тела и многое другое.

Затем информация вводится в программное обеспечение ИИ, после чего участникам предоставляют составленный под них план тренировок, по которому позже отслеживают прогресс. Каждый член клуба получает «обновления алгоритма ИИ» в режиме реального времени для своего оздоровительного плана. Каждый тренер и врач в зале имеют степень магистра или доктора наук.

В тренажерке есть гипербарические камеры, холодные ванны, флоатинг (терапевтическая методика достижения глубокой релаксации в специализированном помещении: закрытой капсуле, имитирующую пребывание в космической невесомости, открытую ванну или специально оборудованную флоат-комнату), сауна с гималайской солью, инфракрасная терапия, массаж и капельницы с витаминами.

В Continuum даже поставили специальные капсулы для сна, рабочие места и сделали комнату отдыха.

Впечатляет?