🎥 Артета запугал английских журналистов! Первые ряды на пресс-конференции остались пустыми – тренер забавно отшутился

«Арсенал» не проигрывает уже в семи матчах подряд. В шестом туре общего этапа Лиги чемпионов «канониры» забили «Монако» три безответных мяча и заняли третье место в таблице. Следующим «Арсеналу» бросит вызов «Эвертон», встреча состоится в рамках 16-го тура Премьер-лиги.

На первых минутах предматчевой пресс-конференции Микель Артета развеселил журналистов. Представители прессы почему-то решили отсесть подальше от тренера, первые ряды остались свободными.

Артета пошутил: «Мы прямо как в школе, никто не хочет сидеть на первых партах! Ладно вам, я не такой уж и плохой!»

Встреча с «Эвертоном» состоится на «Эмирейтс». «Арсенал» не проигрывает уже в 14-ти домашних матчах подряд – это рекорд команды при Артете. Это также лучшая серия «канониров» с тех пор, как «Арсенал» под руководством Арсена Венгера был непобедим дома в течение 17-ти матчей – с марта по ноябрь 2017 года.

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