«Это был не нож. Так, спица». Напавший на Озила и Колашинаца грабитель на подкасте (!) рассказал подробности преступления

Летом 2019 года в одном из районов Лондона вооруженные грабители на мопеде напали на Месута Озила и Сеада Колашинаца. Когда босниец отогнал преступников с ножами от внедорожника футболистов, началась погоня.

Сеад вернулся в машину, Озил дал по газам, а грабители пустились за игроками. Месут доехал до турецкого ресторана, где футболисты наконец вызвали полицию.

К счастью, тогда никто не пострадал. После инцидента группировка, стаявшая за нападением на Озила и Колашинаца, пообещала вместо дорогих часов забрать у футболистов «Арсенала» «все, что у них есть». Из-за угроз некоторое время у домов игроков круглосуточно дежурила охрана.

Четыре месяца спустя грабители Эшли Смит и его сообщник Джордан Нортовер получили срок, при чем первого осудили на 10 лет тюремного заключения. Смит отсидел четыре года и 10 месяцев, в мае этого года он был досрочно освобожден.

Эшли, по прозвищу Эшмен, не стал терять времени зря и заскочил на подкаст The BlueTick Show, где рассказал подробности того самого ограбления:

«Я тогда был в бегах, меня разыскивала полиция. Я разругался с мамой и в итоге срезал электронный браслет. Так вот, меня набрал мой кореш, партнер, он тоже был в бегах и захотел со мной пересечься. Так что мы с ним запрыгнули на мопед и отправились делать свои делишки, но в итоге приняли несколько тупых решений, понимаете? Это была просто юношеская глупость.

Мы катались по окрестностям, и тут я увидел своих пацанов – Озила и Колашинаца в их внедорожнике. Мы подъехали, мой кореш попытался достать их, но ничего не вышло. В тот день мы упустили большой куш, но, как говорится, ты иногда выигрываешь, а иногда проигрываешь.

Честно говоря, не хочу даже думать, сколько мы могли тогда срубить. Минимум 150 тысяч фунтов – влегкую! Это мое самое большое дело. У меня бывали и большие, и мелкие грабежи. В нашей работе важна удача, никогда не знаешь, сколько сможешь срубить».

Эшмен уточняет, в тот день у грабителей не было ножей:

«Это был даже не нож. Это была вязальная спица! Мы в тот момент особенно не думали, нам был важен улов, все пошло не так, как мы хотели. А спица вообще была нужна, чтобы что-то подцепить, ключи, например.

Когда я подъехал к тачке, чувак [Колашинац] был просто в шоке. Мой кореш – просто зверюга. Но в тот день братишка Сеад был реально хорош».

Болельщики в соцсетях удивлены тем, что авторы подкаста дали трибуну преступнику.

А что о таких интервью думаете вы?

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