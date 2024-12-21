🫵 Еще раз: никто и никогда не играл на уровне Месси-2011/12. Любые сравнения бессмысленны ✗

Из игроков атаки.

Недалек тот день, когда мы осознаем, что Лионель Месси и Криштиану Роналду уже никогда не выйдут на футбольное поле.

На сравнении этих двух звезд выросло целое поколение любителей футбола. Большинство склонялось то в одну сторону (серия побед «Реала» в Лиге чемпионов), то в другую (победа Аргентины на Кубке мира).

Но все мы знаем, что чувства притупляются, а память дает сбои. Давайте же напомним себе: Никто до сих пор не показал уровень Месси версии сезона-2011/12.

Простая статистика – лучшие сезоны в карьере Месси, Роналду и Роберта Левандовски. Они же – самые результативные в истории.

Только вот главных титулов достижения Лео «Барсе» не принесли: в Ла Лиге «Барсу» опередил «Реал», а в Лиге чемпионов каталонцы уступили в полуфинале «Челси». А за год до этого сине-гранатовые взяли требл...