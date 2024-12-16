Борьба за «Золотую бутсу» открыта⚽: Левандовски, Холанд и еще 8 лучших нападающих первой половины сезона в Европе вступили в гонку

Харри Кейн в составе «Баварии» завоевал «Золотую бутсу» в сезоне 2023/24 с 36 голами, за ним следовал Серу Гирасси (28) и Эрлинг Холанд с Килианом Мбаппе (по 27).

Близка к завершению первая половина сезона, а это значит, что самое время подвести промежуточные итоги.

Вот главные претенденты на «Золотую бутсу» в текущем сезоне на сегодняшний день:

Роберт Левандовски, «Барселона», 16 голов

Роберт Левандовски может завоевать награду в третий раз за пять лет: поляк становился лауреатом в 2021 и 2022-м.

Харри Кейн, «Бавария», 14 голов

Выиграв свою первую европейскую «Золотую бутсу» в прошлом дебютном сезоне за «Баварию» , англичанин снова взялся за дело.

Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити», 13 голов

Норвежец уступил Кейну в прошлом сезоне, но сейчас побороться за награду снова.

Омар Мармуш, «Айнтрахт», 13 голов

Одна из самых ярких звезд этого сезона Бундеслиги: Омар Мармуш забивает и отдает голевые передачи с удивительной легкостью, оставляя яркое впечатление от своей игры.

Мохамед Салах, «Ливерпуль»,13 голов

«Красные» мощно стартовали в этом сезоне, лидируют в АПЛ и Лиге чемпионов – у Салаха будет еще много возможностей подняться на вершину рейтинга лучших бомбардиров.

Матео Ретеги, «Аталанта», 12 голов

Матео Ретеги стал новой звездой Серии А. Аргентинец расцвел после перехода в «Аталанту» этим летом под руководством Джан Пьеро Гасперини, известного тем, что он максимально использует таланты атакующих игроков.

Коул Палмер, «Челси», 11 голов

Бывший игрок «Манчестер Сити» хорошо вписался в состав «синих» и завоевал сердца болельщиков.

Рафинья, «Барселона», 11 голов

Рафинья выручает «Барселону» каждый раз, когда это требуется, даже в отсутствии Левандовски.

Брэдли Барколя, «ПСЖ», 10 голов

Барколя имеет все шансы на трофей благодаря своей стабильной результативности в Лиге 1.

Анте Будимир, «Осасуна»,10 голов

Анте Будимир зажег в Ла Лиге в прошлом сезоне, забив 17 голов за «Осасуну», став пятым лучшим бомбардиром лиги.

Хорватский нападающий играет ключевую роль в своей команде, часто возглавляя линию атаки в качестве единственного нападающего.