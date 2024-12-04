Джонатан Та собрал сборную мира. А мы, кажется, поняли, куда он хочет перейти 🤔

Защитник «Байера» Джонатан Та, который летом, скорее всего, станет свободным агентом, попал в руки проекта Goal «Fan Zone». Ему предложили занятную игру − показывали двух игроков, а он должен был выбрать одного из них по своим критериям. Темой стало противостояние Бундеслиги и остального мира.

Вот какой выбор сделал защитник. Есть стойкое ощущение, что слухи про «Баварию» не слухи, а как иначе объяснить то, что сказал Та?

− Нойер или Алиссон? − Нойер.

− Фримпонг или Трент? − Фримпонг.

− Альфонсо Дэвис или Тео Эрнандес? − Дэвис.

− Вирджил ван Дейк или Джонатан Та? − Та.

− Нико Шлоттербек или Рубен Диаш? − Диаш.

− Йозуа Киммих или Родри? − Родри.

− Флориан Виртц или Джуд Беллингем? − Виртц.

− Хави Симонс или Мартин Эдегор? − Эдегор.

− Майкл Олисе или Коул Палмер? − Олисе.

− Джамал Мусиала или Ламин Ямаль? − Мусиала.

− Харри Кейн или Эрлинг Холанд? − Холанд.

Со счетом 7:4 победила Бундеслига, но к некоторому выбору Джонатана Та есть вопросы. Они точно будут к паре Мусиалы и Ямаля. Нельзя не заметить, что немец выбрал сразу четырех игроков «Баварии».