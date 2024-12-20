«Ну и трус же ты, Фернандеш». Болельщики не оценили грязную игру Бруну против 18-летнего футболиста «Тоттенхэма»😡

Бруну Фернандеша раскритиковали и назвали «трусом» после того, что он сделал в матче Кубка лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом».

После победы в дерби в воскресенье, «Красные дьяволы» надеялись выйти в полуфинал Кубка лиги, но уже к 46-й минуте проигрывали 3:0.

Позже Фрейзер Форстер подарил два гола Джошуа Зиркзе и Амаду Диалло, пытаясь выйти из обороны под давлением, но «Тоттенхэм» спас Сон Хын Мин, забив с углового, на 88-й минуте матча и гол Джонни Эванса в добавленное время уже ничего не смог решить. Итоговый счет 4:3 – победа «Тоттенхэма».

Фернандеш получил желтую карточку за протест против решения засчитать гол Сона с углового, поскольку на вратаре «МЮ» Байындире фолил Лукас Бергвалль.

Но Бруну и сам был вовлечен в инцидент с 18-летним шведом в центре поля, сбив юношу без мяча.

Игра продолжилась, и Фернандеш не был наказан, но кадры облетели Интернет, и капитана «МЮ» раскритиковали за его выходки.

💬«Фернандеш – трус, толкнул Бергвалля».

💬«Бруну всегда играл грязно!».

💬«За такое должны давать желтую карточку».

💬«Толкая 18-летнего, он, как всегда, только позорится после неудачного матча».

💬«Напал на 18-летнего парня со спины...ну и трус же ты, Фернандеш».