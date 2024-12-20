🎥 Игрок «Монако» бутсой распорол лицо Доннаруммы ― пришлось наложить 10 скоб! На видео попала встреча парней после матча
На 22-й минуте матча «Монако» и «ПСЖ» Матвею Сафонову пришлось заменить Джанлуиджи Доннарумму, получившего жуткое повреждение – Вилфридом Синго шипами распорол щеку итальянцу.
Выглядело кошмарно.
Синго, у которого уже была желтая, за фол на Джиджи не получил никаких санкций. А на щеку голкипера парижан в раздевалке наложили 10 скоб.
После игры на защитника «Монако» в соцсетях обрушились расистские оскорбления, Вилфрид публично извинился перед Джанлуиджи.
Хотя, кажется, игроки все уладили сразу после матча. На видео из подтрибунки попал эпизод – Синго извинился перед итальянцем, а Доннарумма ответил: «Не переживай, все хорошо».
Джанлуиджи отчитался: дома за ним присматривает опытный специалист.
Здоровья, Джиджи!