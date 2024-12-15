Рэшфорд и Гарначо пролетели мимо манчестерского дерби. Что вообще происходит в «МЮ»?

Незадолго до старта манчестерского дерби Рубен Аморим определился с составом на игру. Маркуса Рэшфорда и Алехандро Гарначо не оказалось в старте, но их нет и на скамейке запасных.

То, что они не выйдут с первых минут, известно еще с утра . Журналист MEN Сэмюэль Лакхерст опубликовал состав «манкунианцев», который слил кто-то из игроков. Вот как он выглядел: Онана, Магуайр, Де Лигт, Мартинес, Мазрауи, Угарте, Фернандеш, Далот, Маунт, Диалло, Хейлунд. Его же подтвердили за час до игры.

Кто из футболистов поработал инсайдером? Под подозрением Алехандро Гарначо и его брат. Возможно, что по этой причине аргентинца нет в составе на сегодня. Но что с Маркусом Рэшфордом? Известно, что оба игрока были на утренней тренировке и никаких происшествий никто не зафиксировал.

Решение не обращаться к услугам Маркуса и Алехандро прокомментировал Рубен Аморим, но яснее не стало.

«Я обращаю внимание на всё: на то, как вы питаетесь, как одеваетесь, собираясь на игру. На всё. Я провожу свою оценку, а затем принимаю решение. Мы пообщались после последней тренировки. С ними всё в порядке. Сегодня утром у них была тренировка, и я был с ними. Они действительно хорошо тренировались».