🎥 Новая звездочка «Ла Масии»! Парень удивляет интеллектом, повторяет за Мбаппе, летом получил футболку Модрича

Когда у Пау Кубарси спросили, кто из игроков «Ла Масии» должен присоединиться к первой команде, 17-летний защитник назвал Кима Хуньента. Пау и Ким – ровесники, они вместе играли в «Ла Масии» и в юношеской сборной Испании.

В отличие от Кубарси, Хуньент пока не сыграл в официальном матче за основную команду «Барселоны». Ким, выступающий на позиции полузащитника, тренировался под руководством Хави и Флика, оба тренера были довольны его результатами на сессиях.

Летом юноша отправился с первой командой в тур по США и даже отыграл тайм в товарищеском класико. После матча Ким обменялся футболками с Лукой Модричем.

Испанские журналисты называют Кима важнейшим футболистом молодежки, игра строится вокруг него. Он попал в стартовый состав в 19-ти из 20-ти официальных матчей сезона, лишь пять раз его меняли. Юношу характеризуют как крайне умного полузащитника, с помощью передач он управляет командной игрой.

В матче юношеской ЛЧ «Барса» обыграла дортмундскую «Боруссию» со счетом 3:2, Хуньент провел на поле все 90 минут.

Ким не так часто забивает, зато раздает замечательные голевые.

Еще один любопытный факт: на сайте УЕФА профиль Кима украшает фото, на котором игрок стоит в позе, напоминающей празднование Мбаппе.

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