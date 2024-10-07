🎥 В «Ла Масии» нашелся очередной мега-талант. Парня зовут Руслан, он удивляет фанатов невероятными соло-проходами

«Ла Масия» полна талантов, болельщики «Барселоны» не перестают находить новые бриллианты в академии любимого клуба. Знакомьтесь с очередной звездочкой каталонцев – 14-летний Руслан Мба.

Руслан левша, играет на позиции форварда или левого вингера. У парня двойное гражданство – Испании и Экваториальной Гвинеи, а значит, в будущем он сможет выступать за «красную фурию». Эксперты отмечают высокое голевое чутье Руслана и отличный дриблинг.

Качества юноши заметны по тому, как легко он обходит соперников.

Со сверстниками из гладбахской «Боруссии» Руслан тоже не церемонился. Посмотрите, какой красивый гол:

Поклонники «Барсы» в экстазе:

💭 «Этот парень разнес немецкую команду. Срочно его в основу, поможет нам с «Баварией».

💭 «Невероятный талант».

💭 «Вернитесь к этому видео в 2030 году, Мба будет лучше большинства молодых игроков и решит проблему «Барсы» с левым вингером».

💭 «Как же нам повезло! Поколение игроков 2010 года рождения просто невероятно, в «Ла Масии» столько талантливых парней».

💭 «Это же Месси, если бы Лео родился левым вингером».

💭 «Сейчас в «Ла Масии» сумасшедшее поколение талантов. Лучшее поколение со времен Месси, Пике и компании».

💭 «Этот клуб в надежных руках. Главное – без травм».

Как вам игра Руслана?

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