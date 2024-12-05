Как росли зарплаты у самых высокооплачиваемых игроков АПЛ? Цифры действительно поражают 🤯

В мае 1992 года Первый дивизион превратился в АПЛ, а в команды хлынул поток финансов и новых иностранных талантов. Первые годы в чемпионате играло 22 команды, а затем их число сократили на две.

Однако ничто так не отражает развитие лиги, как самая большая зарплата игрока в ней. По данным PFSA, средняя зарплата игрока АПЛ составляет около 60 тысяч фунтов в неделю.

Но лучшие игроки могут зарабатывать в пять раз больше. Кто же возглавлял таблицу доходов с 1992 года по сегодняшний день?

1992/93 и 1993/94: Джон Барнс – £10,000 в неделю;

1994/95: Эрик Кантона – £18,000 в неделю;

1995/96: Деннис Бергкамп – £25,000 в неделю;

1996/97: Фабрицио Раванелли – £42,000 в неделю;

1997/98 и 1998/99: Алан Ширер – £34,000 в неделю;

1999/00 и 2000/01: Рой Кин – £52,000 в неделю;

2001/02: Рой Кин – £90,000 в неделю;

2002/03: Рой Кин – £94,000 в неделю;

2003/04: Эрнан Креспо – £94,000 в неделю;

2004/05: Фрэнк Лэмпард – £98,000 в неделю;

2005/06: Стивен Джеррард – £100,000 в неделю;

2006/07: Андрей Шевченко – £118,000 в неделю;

2007/08: Джон Терри – £135,000 в неделю;

2008/09: Робиньо – £160,000 в неделю;

2009/10 по 2012/13: Карлос Тевес – £250,000 в неделю;

2013/14 по 2016/17: Уэйн Руни – £300,000 в неделю;

2017/18 и 2018/19: Алексис Санчес – £350,000 в неделю;

2019/20: Давид де Хеа – £375,000 в неделю;

2020/21: Гарет Бэйл – £560,000 в неделю (большая часть зарплаты в «Мадриде»);

2021/22: Криштиану Роналду – £480,000 в неделю;

2022/23 по сегодня: Кевин Де Брюйне – £400,000 в неделю.