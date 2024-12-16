📸🎥 Палмер заразил Санчо хладнокровием! Реакция парней на массовую потасовку – полное спокойствие

«Челси» со счетом 2:1 обыграл «Брентфорд» в 16-м туре Премьер-лиги, за «синих» забили Марк Кукурелья и Николас Джексон.

После финального свистка на поле вспыхнула массовая потасовка. Кукурелья толкнул рукой в спину Кевина Шаде, за что получил вторую желтую, полузащитник «Брентфорда» тоже увидел перед собой «горчичник».

Пока игроки обеих команд выясняли отношения, Джейдон Санчо с Коулом Палмером мирно сидели на газоне и что-то обсуждали.

На фото выглядит еще забавнее.

Похоже, между футболистами установились классные отношения. После игры они обменялись любезностями в соцсетях.

Фанатские аккаунты сравнивают игроков с героем популярного мема chill guy: «Коул Палмер и Джейдон Санчо – просто чилловые парни».

Коул явно заразил Джейдона своими спокойствием и хладнокровием. В октябрьском матче против «Ноттингем Форест» Палмер тоже наблюдал за дракой на поле, спокойно сидя на газоне.

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