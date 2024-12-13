«Тоттенхэм» наконец что-то выиграл, а Гвардиола нашел другую работу. Фанаты добрались до новой реалистичной нейросети

В 2023 году по инициативе владельца соцсети Х Илона Маска появилась новая нейросеть − Grok. Это чат-бот с генеративным искусственным интеллектом, способный создавать изображения по текстовому описанию, а также отвечать на различные вопросы.

Долгое время Grok был платной фишкой для Х, но недавно она стала доступна всем пользователям. Обычно в таких случаях дело времени, когда до чего-то забавного доберутся футбольные болельщики. Один из них попросил фанатов прислать ему лучшие, на их взгляд, изображения, которые сгенерировал ИИ. Можно лишь догадываться, какие текстовые запросы получала нейросеть.

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