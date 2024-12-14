Puma красиво выкрутилась из ситуации с Кукурельей, который выкинул бутсы в мусорку: сняли с ним новую рекламу

На прошлой неделе Марк Кукурелья привез два гола в ворота «Челси» в игре с «Тоттенхэмом» из-за того, что подскользнулся.

Кукурелья после игры выложил фото, как выкинул бутсы от его личного спонсора Puma в мусорку.

Так себе реклама, но Puma отреагировала классно, выложив в социальных сетях рекламу с Марком в главной роли.

На посте изображен левый защитник «Челси» рядом с табличкой «Мокрый пол». Подпись: «Важно не то, как ты поскальзываешься, а то, как ты возвращаешься в исходное положение».