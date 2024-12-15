📸 Винисиус и судьи вновь в центре внимания. Вингер схватил глупую желтую, а «Мадрид» лишили пенальти – фанаты «Барсы» видят в этом заговор

Матч 17-го тура Ла Лиги между «Райо Вальекано» и «Мадридом» закончился ничьей 3:3. К 36-й минуте «сливочные» уступали в два мяча, но к концу первого тайма подопечные Анчелотти сравняли счет, а в начале второй половины встречи вышли вперед. Удержать победу «Реал» не смог: на 64-й минуте «Райо» забил третий гол.

Вернувшийся после травмы Винисиус провел на поле 28 минут, за это время бразилец успел оказаться в центре нескольких эмоциональных эпизодов.

Вингер возмущался, что арбитр Хуан Мартинес Мунуэра не показал желтую игроку «Райо», который руками хватал бразильца. За споры с судьей «горчичник» получил сам Винисиус – для него это пятая карточка в сезоне, из-за переборы желтых вингер пропустит матч с «Севильей».

«Мадрид» мог вырвать победу, если бы арбитр назначил пенальти за фол игрока «Райо» на Вини: на 81-й минуте при счете 3:3 бразилец получил по ноге в штрафной.

Экс-судья Итурральде прокомментировал работу коллеги в матче «Райо» и «Мадрида»: «Пенальти на Винисиусе очевидный, но его следовало удалить еще до этого».

«Королевский клуб» на официальном сайте назвал эпизод с неназначенным пенальти «самым скандальным моментом матча».

Работа судьи не понравилась и болельщикам, даже фанатам «Барсы» – они убеждены в том, что Вини заслужил удаление. В недавнем матче «блауграны» за споры с арбитром красную карточку увидел перед собой Ханси Флик.

Несколько комментариев фанатов:

💭 «Винисиус оскорбляет арбитра – желтая карточка. Флик в отчаянии поднимает руку – красная карточка. Для разных клубов разные правила».

💭 «Вы можете как угодно относиться к Винисиусу, но это был чистый пенальти. «Мадрид» начали грабить, как только он подобрался к «Барселоне». Ничего нового».

💭 «Винисиус агрессивно кричит на арбитра, но получает только желтую. Левандовского удалили за то, что он потрогал нос. Флик получил красную за то, что поднял руку. После этого фанаты «Мадрида» жалуются на то, что им не дали пенальти, хотя в том эпизоде Винисиуса по ноге ударил Беллингем».

💭 «Арбитр дает финальный свисток. Реакция Винисиуса».

💭 «Жаловаться судье запрещено, если вы не являетесь капитаном, за исключением случаев, когда вас зовут Винисиус».

💭 «Винисиус справедливо получил желтую за споры с арбитром, чего вы еще хотите? За то, что он спорил, «Мадрид» надо лишать очевидного пенальти? Нас опять ограбили в тот момент, когда мы могли обойти «Барселону» по очкам».

💭 «Очередной провал арбитра в Ла Лиге! Конечно, Винисиуса стоило удалить за такое поведение, но при этом «Мадрид» заслужил пенальти, фол на Винисиусе был очевиден всем, кроме судьи».

💭 «Наконец мы нашли арбитра, который выводит из себя фанатов «Мадрида» и «Барселоны».

А как бы вы оценили решения судьи в двух эпизодах с Винисиусом?

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