Жена Энцо раскрыла подробности новых отношений игрока «Челси»: считает, что новая девушка «не в его вкусе»

Валентина Сервантес, бывшая жена Энцо Фернандеса, рассказала о романе между футболистом и рэпером Ники Николь.

Валентина и Энцо прекратили шестилетние отношения, несмотря на то, что у них есть дети.

😐 «Бросил эту сучку и превратился в Лэмпарда»: фаны «Челси» связывают хорошую игру Энцо с расставанием с женой

Девушка рассказала, что напрямую спросила полузащитника «Челси» о слухах с отношениями с Ники, а он их опроверг. Валентина сказала: «Ники Николь не во вкусе Энцо».

Она пояснила, что в их отношениях никогда не было измен — и она, и Энцо оставались верны друг другу.

Сервантес после развода переехала с двумя детьми домой в Аргентину.

Жена Энцо рассказала новые подробности отношений: а игрок «Челси» уже с новой девушкой