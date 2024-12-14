Жена Энцо раскрыла подробности новых отношений игрока «Челси»: считает, что новая девушка «не в его вкусе»
Валентина Сервантес, бывшая жена Энцо Фернандеса, рассказала о романе между футболистом и рэпером Ники Николь.
Валентина и Энцо прекратили шестилетние отношения, несмотря на то, что у них есть дети.
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Девушка рассказала, что напрямую спросила полузащитника «Челси» о слухах с отношениями с Ники, а он их опроверг. Валентина сказала: «Ники Николь не во вкусе Энцо».
Она пояснила, что в их отношениях никогда не было измен — и она, и Энцо оставались верны друг другу.
Сервантес после развода переехала с двумя детьми домой в Аргентину.
Жена Энцо рассказала новые подробности отношений: а игрок «Челси» уже с новой девушкой
Во вкусе мужчины, по версии бывшей подруги, может быть исключительно бывшая подруга и об этом мужчины всегда предельно честно говорят этим самым бывшим подругам.
Иначе и быть не может.