Жена Энцо рассказала новые подробности отношений: а игрок «Челси» уже с новой девушкой

Энцо Фернандес бросил жену с двумя детьми, объяснив это желанием попробовать холостяцкую жизнь. Так, по слухам, футболист уже встречается с другой аргентинкой – рэп-исполнительницей Ники Николь.

Между тем Валентина Сервантес рассказала об отношениях с мужем, пока тот якобы встречается с новой девушкой .

Она рассказала, что нашла новое жилье, а также ответила, есть ли у нее поддержка от жен других игроков сборной Аргентины.

«Я еще не переехала, но через несколько дней заселюсь на новое место. Есть ли поддержка со стороны других жен? Я общаюсь с девчонками из сборной, но у меня и без них достаточно друзей и поддержки.

Также Валентина рассказала о встрече Энцо с детьми: «Прошло несколько дней, так что, к счастью, они смогли быть со своим отцом, я тоже была с ними… Пока у нас все по-прежнему».