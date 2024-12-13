🎥 Андре Онана получил награду за сейв месяца в АПЛ. Не все считают приз справедливым

Премьер-лига назвала сейв Андре Онана в матче с «Ипсвичем» лучшим вратарским спасением чемпионата в ноябре.

Лиэм Делап после передачи Лейфа Дэвиса мог расстреливать ворота «Ман Юнайтед», но камерунцу удалось отразить удар. В первой игре под руководством Рубена Аморима «красные дьяволы» обеспечили себе ничью 1:1.

В этом сезоне на счету Онана шесть «сухих» матчей в чемпионате. Он уже получал на граду за сейв месяца – в сентябре за двойное спасение в игре с «Кристал Пэлас».

Мнение фанатов о ноябрьской награде Андре разделилось:

💭 «Он буквально худший голкипер в Премьер-лиге».

💭 «Этого парня так часто критикуют за его ошибки, а их довольно много, что неплохо бы для разнообразия продемонстрировать некоторые из его великолепных сейвов».

💭 «Это даже не лучший сейв в этом матче. Не заслужил».

💭 «Онана продолжает брать награды за сейв месяц, хотя его ошибки просто ужасны и убивают его команду, какой позор».

💭 «Ошибки Онана не должны умалять его заслуг. Он, может, и дерьмовый вратарь, но этот сейв впечатляет».

Как вы считаете, награда заслуженно нашла своего обладателя?

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