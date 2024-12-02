Супермен или человек-паук? Сумасшедший двойной сэйв вратаря «Ипсвича» оставил команду в игре 🤯

Центральный матч тура между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» (2:0) затмил все остальные игры. Тем временем в игре «Ноттингем Форест» и «Ипсвича» было на что посмотреть.

В начале второго тайма хозяева вышли вперед, реализовав одиннадцатиметровый. Спустя несколько минут «Форест» могли создать комфортный отрыв в два мяча, но против был экс-вратарь «Ман Сити», защищающий рамку «Ипсвича» Ариянет Мурич.

По воротам косовара били головой с небольшого расстояние, но он смог невероятным образом сложиться, отбить мяч в перекладину. Тот предательски пытался завалиться за спину, но Мурич выручил и во второй раз. Заявка на сэйв сезона?

В этом сезоне «Ипсвич» – один из аутсайдеров АПЛ. Ариянет Мурич один из тех, кто помогает команде не упасть ниже. В этом сезоне он уже предотвратил 1,1 мяч (PSxG+/-), а также совершил 49 сэйвов.