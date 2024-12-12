📸 Выдра забил «МЮ» после жуткого привоза Онана. Голкипер ошибается во втором матче подряд – фанаты в бешенстве 😡

Андре Онана при Амориме превратился в себя версии первых месяцев в стане «красных дьяволов». Уже во втором матче подряд голкипер допускает серьезные ошибки. Если в матче с «Ноттингемом» камерунца подвели одноклубники, то в игре с «Викторией Пльзень» за пропущенный гол целиком отвечает Андре.

На старте второго тайма Онана отдал неточный пас на Де Лигта, за спиной которого уже находился Павел Шулц. Чех опередил Маттейса и отдал мяч Матею Выдре, который без проблем отправил снаряд в ворота Андре.

Болельщики разносят Андре в соцсетях:

💭 «Каждый фанат «Манчестер Юнайтед», который защищает этого мерзкого вратаря, должен быть публично выпорот на городской площади. Он худший вратарь в истории клуба, абсолютный позор для этого футбольного клуба. Я ненавижу тебя, Андре Онана».

💭 «Онана, которого так любят фанаты соперников, вернулся».

💭 «Андре Онана за матчи с «Ноттингемом» и «Викторией» свел на нет все успехи, которые у него были в этом сезоне».

💭 «Онана в чемпионате VS Онана в Европе».

💭 «Дерьмовый Онана вернулся, эх».

💭 «Андре Онана в последних двух матчах».

💭 «Как только Андре Онана начали называть лучшим голкипером чемпионата, он тут же превратился в этого парня».

💭 «Онана, я беру назад свои извинения перед тобой в начале сезона. Ты просто ужасен».

Камерунцу стоит поблагодарить Расмуса Хейлунда, который оформил дубль и спас «Ман Юнайтед» от поражения.

Какой вердикт вынесете голкиперу?

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