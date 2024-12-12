В матче против «Пльзени» Аморим был крайне недоволен одним игроком. Реакция тренера попала на камеры

После не лучших результатов в АПЛ, «Манчестер Юнайтед» продолжает показывать невзрачную игру и в Лиге Европы.

В первом тайме против «Виктории Пльзени» команда Аморима была очень далеко от забитого гола, а во втором умудрилась пропустить после ужасной ошибки Андре Онана . Кроме того «манкунинцы» с трудом владели мячом.

Хуже всех в этом компоненте выглядел Джошуа Зиркзе, которого летом выкупили у «Болоньи» за 36,5 млн фунтов. Дошло до того, что, по словам Карла Анка из The Athletic, капитан команды Бруну Фернандеш лично выразил недовольство нидерландцу, так как он часто терял мяч.

Зиркзе провел на поле 61 минуту, сделал 50 касаний и потерял владение 19 раз. Еще до того, как Аморим заменил его, оператор снял реакцию тренера на одно из неудачных действий футболиста.

Кажется, что после такого можно надолго присесть на скамейку запасных.