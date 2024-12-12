«МЮ» и «Сити» тратят безумные деньги на сомнительные трансферы. Два игрока точно не оправдывают свою стоимость

Сайт Transfermarkt предложил взглянуть на манчестерское дерби под неожиданным углом. Он выделил двух игроков, за которых «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» заплатили большие деньги, но они не оправдывают ожидания.

На инфографике разместили статистику за последние полтора года, то есть с начала сезона-2023/24. И Джек Грилиш, и Антони пропустили довольно много матчей своих клубов, но англичанин провел больше времени на поле. При этом на его счету меньше голов (три против двух), но больше передач (пять против двух). Правда, за Грилиша заплатили больше (117,5 млн против 95 млн) и его позиция менее атакующая.

Джек, как и весь «Сити», переживает не лучший отрезок в карьере. Хавбек сборной Англии не может забить более 44 матчей подряд.

Вот как в комментариях отреагировали на статистику:

💭«По иронии судьбы, Грилиш тоже в некотором роде спиннер, учитывая, что Пеп превратил его в шестеренку для своей машины. Разница в том, что Антони обычно крутится один в углу».

💭«Падение Грилиша просто огорчает меня. Когда-то этот человек был потрясающим, одним из самых интересных игроков в лиге».

💭«Один из самых интересных и хитрых игроков в АПЛ последних лет, а Пеп превратил его в это... позорище».

💭«Результативность Грилиша в меньшей степени связана с ухудшением его формы, а в большей − с тем, что Пеп сделал из него игрока, который набирает кучу фолов, продвигает мяч и владеет им. С точки зрения Пепа, он хорошо выполняет свою работу.

Антони же, напротив, абсолютно дерьмово справляется с тем, для чего его подписали. В этом ключевое различие между ними.

Сравнение между ними − это лакмусовая бумажка, которая определяет, кто из футбольных фанатов занимается статистикой, а кто действительно смотрит матчи».