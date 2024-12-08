📸🎥 «МЮ» проиграл и установил клубный антирекорд. Фанаты винят Онана, некоторые требуют вернуть Ван Нистелроя 😡

«Манчестер Юнайтед» потерпел второе подряд поражение в лиге. Сперва манкунианцы не справились с «Арсеналом», а уже в следующем туре команду обыграл «Ноттингем Форрест», который в предыдущем матче был разгромлен кризисным «Сити».

«Красные дьяволы» уступили «Ноттингему» со счетом 2:3. Поклонники «МЮ» назначили одним из главных виновников поражения Андре Онана. Особенно болельщиков разозлила игра голкипера в моменте с голом Моргана Гиббс-Уайта – мяч летел прямо в камерунца, но голкипер все равно пропустил.

Во взятие ворот не верил даже автор гола Гиббс-Уайт: «Честно говоря, я даже не думал, что мяч попадет в цель. Я не хочу дискредитировать Онана, он невероятный вратарь, но когда я нанес удар, я подумал, что он его отразит».

А в добавленное время при счете 2:3 Андре будто специально мешал команде быстрее забить третий мяч.

В соцсетях, конечно, пожар:

💭 «Онана абсолютно бестолковый! Посмотрите, сколько времени в концовке ему потребовалось, чтобы послушать судью и поставить мяч на место. Клоун!»

💭 «Юнайтед» пытается сравнять счет на последней минуте. Онана: «Подержите мое пиво».

💭 «Гиббс-Уайт бьет, тем временем Онана».

💭 «Андре Онана, которого мы все любим, вернулся».

💭 «Онана потратил 50 секунд, чтобы разыграть «быстрый штрафной». Клянусь, в этот момент я был готов разбить телевизор».

💭 «До завершения контракта Онана осталось 1302 дня».

💭 «Замена Де Хеа на Онана была самой большой ошибкой, которую наш клуб когда-либо совершал. Наши ворота больше не в безопасности никогда».

💭 «При Ван Нистелрое команда начала наконец радовать игрой. Что могло произойти за эти пару недель? Продолжаю повторять, что в «Юнайтед» и до Аморима был тренер. Ван Нистелрой.

💭 «Матч «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест» был испорчен Далотом и Онана. Всем ясно, что настоящий прогресс требует времени, поэтому будем терпеливы с Аморимом. Игра была хорошей, Гарначо, как обычно, был эгоистом, они подвели команду».

До победы «Ноттингем Форест» на «Олд Траффорд» Рубен Аморим не уступал ни в одном домашнем матче с февраля 2023 года. После 15-ти игр «Ман Юнайтед» набрал 19 очков и расположился на 13-й строчке турнирной таблицы АПЛ – это худший показатель манкунианцев в истории лиги.

Какие выводы по матчу сделали вы?

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