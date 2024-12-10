🔥 Моуринью назвал игрока, которого он считает лучше Ямаля – Жозе ждет его в «Реале» 😳
Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью решил немного развеять эйфорию от игры Ламина Ямаля.
«На Евро все люди только и говорили о Ямале. Он замечательный парень, но лично я больше предпочитаю Нико Уильямса. Надеюсь, что он окажется в мадридском «Реале», – признался португалец.
Фанаты мгновенно отреагировали на слова Жозе.
💭 «Завидуешь Ямалю?»
💭 «Не удивлен его взглядом, потому что Моуринью не верит в молодые таланты. Вы не можете упомянуть ни одного раскрытого игрока Жозе, по сравнению с Венгером, Фергюсоном или Пепом».
💭 «Предпочитать Нико – нормально. Но нельзя забывать, что Ямаль стал восьмым в рейтинге на «Золотой мяч».
💭 «Жозе никогда не ценил юных игроков, ничего нового».
💭 «Уильямс – игрок того типа, который предпочитает Моуринью».
А вы за кого?
Ну и на какую пальму Реалу нужен ЧЕТВЕРТЫЙ ЛЕВЫЙ НАП , при наличии Вини ,Родриго и Мбупи ?