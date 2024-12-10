🔥 Моуринью назвал игрока, которого он считает лучше Ямаля – Жозе ждет его в «Реале» 😳

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью решил немного развеять эйфорию от игры Ламина Ямаля.

«На Евро все люди только и говорили о Ямале. Он замечательный парень, но лично я больше предпочитаю Нико Уильямса. Надеюсь, что он окажется в мадридском «Реале», – признался португалец.

Фанаты мгновенно отреагировали на слова Жозе.

💭 «Завидуешь Ямалю?»

💭 «Не удивлен его взглядом, потому что Моуринью не верит в молодые таланты. Вы не можете упомянуть ни одного раскрытого игрока Жозе, по сравнению с Венгером, Фергюсоном или Пепом».

💭 «Предпочитать Нико – нормально. Но нельзя забывать, что Ямаль стал восьмым в рейтинге на «Золотой мяч».

💭 «Жозе никогда не ценил юных игроков, ничего нового».

💭 «Уильямс – игрок того типа, который предпочитает Моуринью».

А вы за кого?