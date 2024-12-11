Роналду создал новый проект, который призван помочь спортсменам. Недавно его загадочно «анонсировали» Гарначо и Де Хеа

В последнее время форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду был занят как на поле, так и вне его. Он открыл собственный Youtube-канал, за один день набрал 10 млн подписчиков.

Криштиану записал совместные видео с Рио Фердинандом, Бруну Фернандешем и даже с рекордсменом ютуба MrBeast. Кроме этого Роналду сотрудничал с WHOOP − носимым технологическим гаджетом, который позволяет отслеживать сон, восстановление и поведение тела с помощью специального приложения.

Теперь настало время анонсировать очередной собственный проект. «Сегодня настал тот день, когда я хочу сказать вам, что A − это AVA».

«Новый проект, в который я вкладываю весь свой опыт спортсмена, чтобы помочь другим улучшить их восстановление и повысить производительность. Продукты, которые приведут вас дальше».

Роналду также разместил ссылку на сайт проекта, где уже сейчас можно приобрести несколько вещей, способствующих восстановлению и предотвращению боли.

Несколько дней назад в инстаграме Криштиану Роналду выложил непонятный анонс: сложил пальцы в знак А. Вингер «Юнайтед» Алехандро Гарначо опубликовал не менее загадочный ответ на сториз: «Что же будет дальше?»

Давид де Хеа, бывший партнер португальца по «МЮ», сделал репост, но никак не комментировал. Теперь мы знаем, что Криш имел в виду.