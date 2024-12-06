Легенды «МЮ», «Ливерпуля» и «Арсенала» устроили совместный просмотр двух матчей. Каррагер сошел с ума, Невилл пережил эмоциональные качели, а Кин пил чай

Легенды «МЮ», «Ливерпуля» и «Арсенала», а именно Гари Невилл, Рой Кин, Джейми Каррагер и Иан Райт собрались вместе, чтобы устроить себе незабываемый футбольный вечер. Им повезло, что в тот день поставили сразу два интересных матча: «Ливерпуль» играл с «Ньюкаслом», а «Манчестер Юнайтед» с «Арсеналом».

«Мерсисайдцы» устроили целый триллер и сыграли со счетом 3:3, а вот «канониры» не испытали особых проблем с «манкунианцами»− 2:0. Каррагер и Невилл, как самые экспрессивные в компании, пережили настоящие эмоциональные качели. И в режиме онлайн создали огромное количество контента.

Через некоторое время после старта стрима Гари Невилл обратил внимание на то, сколько зрителей присоединились к трансляции.

Невилл: «О, к нам присоединились 32 тысячи человек. Это больше, чем «Сити» собирает на домашнем матче». После комментария Гари, Каррагер и Райт разразились хохотом.

Легенда «МЮ» извинился и добавил: «Если честно, здесь не будет ни одного болельщика «Сити», они все на стадионе».

Джейми буквально сошел с ума, когда Салах сделал дубль и мерсисайдцы повели в счете. Сперва он выдал мощный децибел, а потом зачем-то залез на Невилла. Гари сопротивлялся, как мог, а затем подпихнул товарища ногами. Да, вам не кажется, это действительно две легенды мирового футбола и ведут они себя, как обычные болельщики (или даже жестче).

Катастрофа для Каррагера наступила на 90-й минуте. Казалось бы, «Ливерпуль» доведет матч до победы, но Фабиан Шер был против и сравнял счет − 3:3. Для Невилла это была минута бурной радости, а Райт не мог поверить в происходящее.

Сатисфакция для Каррагера, над которым вдоволь поиздевался в матче «Ливерпуля» и «Ньюкасла» Невилл, наступила уж слишком скоро. «Арсеналу» потребовалось два угловых, чтобы наказать «Манчестер Юнайтед». Райт танцевал, на Гари не было лица.

Кстати, вы тоже удивились, что Джейми Каррагер смотрел матчи в майке «Юнайтед»? Он не проиграл очередной спор Невиллу, просто у экс-защитника была тактика и он ее придерживался. Карра посчитал, что в матче «Арсенала» и «МЮ» было бы неплохо, если бы победила команда Аморима. Таким образом вырос бы отрыв «Ливерпуля» от клуба Артеты. По этой причине Джейми надел джерси извечного соперника и сидел с довольным лицом. До момента, когда оба его плана не пошли прахом.