🎥 «Я дождусь тебя на парковке!» Рой Кин повздорил с фанатом «Ипсвича» – смельчак пытался оскорбить легенду «МЮ»

Рубен Аморим не смог одержать победу в первом матче у руля «Манчестер Юнайтед»: после бодрого старта «красные дьяволы» пропустили, встреча с «Ипсвичем» закончилась ничьей 1:1.

Sky Sports организовал послематчевый эфир, в роли эксперта выступил Рой Кин. Работать легенде «Юнайтед» помешал отчаянный поклонник «Ипсвича». Как пишет Daily Mail, один из болельщиков сбежал с верхнего яруса, чтобы крикнуть ирландцу: «Пошел ты, Кин!»

Рой терпеть не стал. Он убрал руки в карманы и отправился разбираться с фанатом.

«Как ведущий ты лучше, чем как тренер!» – выкрикнул болельщик.

«Я подожду тебя на парковке, там это и обсудим», – уверенно ответил Рой.

Джейми Реднапп, еще один эксперт Sky Sports, поспешил вернуть коллегу в кадр.

Тут надо отметить, что у Кина непростые отношения с болельщиками «Ипсвича» еще со времен его работы у руля команды. С 2009 года Рой провел 81 матч в качестве тренера «Ипсвича», под его руководством клуб одержал лишь 28 побед и понес столько же поражений, 25 встреч завершились ничьей. При ирландце «Ипсвич» опустился на 12-е место в Чемпионшипе, в январе 2011 года Кин был уволен.

Что сказать, ждем видео с парковки.

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