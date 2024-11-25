😡 Фанат «Ипсвича» рассказал, какие слова взбесили Роя Кина. Легенда «МЮ» обещал дождаться смельчака на парковке

Поездка на матч «Ипсвича» и «Ман Юнайтед» для Роя Кина вышла жаркой. На «Портман Роуд» ирландца не любят, ведь под его руководством «трактористы» свалились на 12-е место Чемпионшипа.

После матча с «дьяволами» болельщик «Ипсвича» послал Кина, легенда «МЮ» предложил дерзкому фанату «обсудить все на парковке».

На видео заметно, что с Роем беседуют сразу несколько болельщиков. Одним из них оказался Нил Финбоу – мужчина в шапке и синей куртке.

Нил высказался о стычке с легендой «МЮ» в соцсетях, с ним быстро связались журналисты The Mirror. По словам Финбоу, на разлетевшийся по интернету ролик попала вторая стычка Кина с болельщиками «Ипсвича», ирландец несколько раз подходил к трибунам.

Финбоу рассказал о конфликте:

«С моей стороны никаких ругательств не было. Я лишь сказал, что из него ведущий лучше, чем тренер, а потом просил его успокоиться. Вероятно, Кина больше разозлил парень, который стоял в центре. Я напомнил Кину, что он отбросил «Ипсвич» на пять лет назад и разрушил наш футбольный клуб.

Я также упомянул, что он недостоин даже близко подходить к нашему стадиону. О, и я упомянул о том, как он сломал ногу Холанду [Альф-Инге, отцу Эрлинга – прим.] и написал об этом в автобиографии. Он был великолепным игроком, но как человек он отвратителен. Я ненавижу этого парня, и это чувство усилилось с тех пор, как его уволили много лет назад».

Жаль Нил не рассказал, добрались ли мужчины до парковки.

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