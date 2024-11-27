Каррагер назвал своего фаворита ЛЧ. Выражение лица Анри в этот момент – замешательство и удивление

Перед началом нового формата Лиги чемпионов одним из главных фаворитов считался «Манчестер Сити». Но команда в пяти матчах набрала всего восемь очков и перед играми в среду идет на 15-м месте. Впереди «Сити» ждет «Ювентус» и «ПСЖ», что может привести к очередной потере баллов.

Котировки на прямой выход сильно поменялись, а Джейми Каррагер в эфире CBS Sports назвал своего фаворита на победу в ЛЧ. И его выбор очень необычный − в шоке был даже Тьерри Анри.

Карра считает, что чемпионы Серии А миланский «Интер», финалисты двухлетней давности, способны выиграть Лигу чемпионов впервые с 2010 года.

«Они потенциальные победители. Я думаю, «Интер» может выиграть ее. Когда они вышли в финал против «Манчестер Сити», я видел, как они играли в том финале и очевиден путь, как они туда попали. В прошлом сезоне мне показалось, что они проиграли из-за большого невезения. Я думал, что они были одной из немногих команд, которые могли остановить «Сити».

Когда думаешь о лучших командах в этом турнире, мы всегда говорим о «Сити» и «Мадриде» − всегда есть ощущение, что выиграет один из этих клубов.

«Ливерпуль» не участвовал в прошлом сезоне, но теперь он снова здесь. Другая команда − миланский «Интер». Я думаю, что эти четыре команды, которые могут выиграть Лигу чемпионов».

А вы согласны с таким выбором Каррагера? Пишите в комментариях.