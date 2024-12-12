🎥 Рафинья дважды не забил из отличной позиции и лишил Ламина ассиста тривелой! Реакция Флика – сплошные эмоции 🤯

«Барселона» приехала в гости к дортмундской «Боруссии» на матч шестого тура общего этапа Лиги чемпионов. К этому этапе команды набрали одинаковое количество очков, но «блауграна» обходит соперника по разнице мячей.

Каталонцы могли выйти вперед уже на 14-й минуте встречи, если бы Рафинья бережно воспользовался шансом, который для него создал Лами Ямаль. Испанский вундеркинд отдал партнеру мяч тривелой.

Рафинья мог расстреливать ворота Кобеля, но пробил неудачно, мяч проскользнул мимо штанги.

Флик на промах подопечного отреагировал мощно.

Возможно, реакция тренера была столь эмоциональной еще и потому, что на старте встречи Рафинья не смог забить в похожей ситуации.

Бразилец реабилитировался в начале второго тайма: на 53-й минуте Рафинья наконец открыл счет, голевую отдал Дани Ольмо. Вскоре Гирасси сравнял с пенальти, одиннадцатиметровый был назначен за фол Кубарси.

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