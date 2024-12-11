🎥 «Шченсны всегда был мудаком». Звезды «Барсы» издевались над болбоем «Бетиса» – фанаты такое поведение осудили 😡

«Барселона» не смогла обыграть «Бетис» в 16-м туре Ла Лиги, встреча закончилась ничьей 2:2. К потере очков добавилась двухматчевая дисквалификация тренера. В Севильи Ханси Флик получил красную за споры с арбитром, из-за чего пропустит две игры «блауграны» в чемпионате – против «Леганеса» и «Атлетико».

Еще до старта встречи на домашней арене «Бетиса» произошла неприятная сцена: Рафинья и Шченсны сомнительно обошлись с местным болбоем.

Разминка подходила к концу, парень начал убирать с поля мячи. Болбой подошел к Рафиньи, у которого было сразу три снаряда, но бразилец с ними расставаться не хотел. Юноша объяснил, что время разминки заканчивается, он должен убрать мячи с газона. Вингер «Барсы» был непреклонен: «Успокойся, оставь их здесь».

Все же парню нужно было делать свою работу. Тогда он подошел к Шченсному, который поступил уж слишком некрасиво: поляк протянул болбою мяч, но отдавать его не стал, а тут же забрал снаряд обратно. Даже Жерар Мартин был недоволен поведением опытного голкипера – защитник что-то эмоционально выкрикнул Войчеху.

А болбой принял еще одну попытку забрать мяч. Шченсны вновь протянул снаряд парню, вернул себе, развернулся, и уходя кинул мяч на газон. Болбой был явно расстроен таким отношением.

Видео разлетелось по футбольным аккаунтам, болельщики поведение игроков не оценили:

💭 «А потом фанаты «Барсы» будут говорить, что плохой парень – Винисиус».

💭 «Это просто ярость запасного вратаря».

💭 «Я еще могу понять Рафинью, он хотя бы пытается что-то объяснить болбою, но Шченсны просто омерзителен».

💭 «Такое поведение никогда не заканчивается хорошо для игрока… появляется сомнение в здравомыслии любого футболиста, который так поступает».

💭 «Скоро этот парень наверняка станет профессионалом. Жду, когда он забьет пару голов в ворота Шченсного, вот это будет сюжет, как с Мюллером и Марадоной на чемпионате мира».

💭 «Шченсны всегда был мудаком, таким и останется».

💭 «Зазнавшиеся игроки, которые не уважают обычных людей. Они забывают, кто наблюдает за их игрой, забывают, благодаря кому у них есть такие безумные деньги».

А что вы думаете об отношении звезд «Барсы» к болбою?

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