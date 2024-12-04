Рафинья перезапустил карьеру в «Барселоне». У его перерождения есть конкретные имя и фамилия

Левый вингер Рафинья Диас перебрался из «Лидса» в «Барселону» летом 2022 года. Клуб заплатил за него 58 млн евро и в тот момент казалось, что это немалая переплата.

Первый и второй сезон для бразильца в новой лиге показался очень сложным и появились слухи о том, что его могу продать. Тем более, что у каталонского клуба возникли финансовые проблемы. Все это время Рафинья работал над возвращением своей лучшей формы. И он смог вновь найти себя.

Трудно представить стартовый состав «Барселоны» без Рафиньи. Только в Ла Лиге за 16 туров он уже забил 11 голов, прибавив к ним 6 голевых передач. Это уже больше, чем у него было в сезонах за «Лидс» и первых двух годах в каталонском клубе.

По данным Relevo, у преображения вингера есть конкретная имя и фамилия – Бруну Оливейра. Это новый фитнес-тренер бразильца, который работает с ним в новом сезоне. Мужчина специализируется на работе по профилактике травм, а Диас пока не пропустил ни одного дня.

Из аккаунта в инстаграме известно, что Оливейра физиотерапевт, который работает в барселонской клинике Clinisport. Кроме этого занимается персональными тренировками.

В соцсети фитнес-тренер выкладывал фото с Эриком Гранадой (мотогонщик, экс-участник Moto2, а сейчас − MotoE) и вингером «Мадрида» Винисиусом Жуниором.