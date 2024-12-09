Журналист составил топ величайших футбольных дерби. На первом месте не класико, нашлось место для клубов РПЛ
Журналист популярного издания Breaking The Lines показал довольный спорный рейтинг лучших мировых футбольных дерби.
На первом месте самое ожесточенное противостояние «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт». Вслед за ним идет «класико» − «Барселона» против «Мадрида», а на третьем месте − «Рейнджерс» против «Селтика».
Кроме того в десятке есть римское дерби («Лацио» и «Рома»), уругвайское класико («Пеньяроль» и «Насьональ»), стамбульское дерби («Галатасарай» и «Фенербахче»), рурское дерби («Дортмунд» и «Шальке 04»), северо-западное дерби («МЮ» и «Ливерпуль»), каирское дерби («Аль-Ахли» и «Замалек»), авельянедское дерби («Расинг» и «Индепендьенте»).
В топ также попало несколько принципиальных игр из РПЛ − «Спартак» и «ЦСКА» (48 место), «Динамо Москва» и «Зенит» (66 место).
Согласны с таким рейтингом?