«Боруссия» принимает «Барселону» в ЛЧ: главные болельщицы игроков занимают места на трибунах😍

Сегодня очередной большой вечер в Лиге чемпионов. «Боруссия» принимает в Дортмунде «Барселону».

Обе команды занимают позиции в первой восьмерке на общем этапе, претендуя на выход в плей-офф без стыковых матчей. «Барселона» набрала 12 очков после пяти игр и идет шестой, у «Боруссии» также 12 очков, но немцы уступают испанцам по количеству забитых мячей, поэтому занимают седьмое место.

В Германии во время такого важного матча парней будут поддерживать самые горячие болельщицы.

Давайте начнем с хозяев поля:

За австрийца Марселя Забитцера переживает его девушка Катя.

За нападающего «Боруссии» Дониэлла Малена болеет его супруга Делиша.

Эмре Джана поддерживает возлюбленная Мария.

А звезду команды Карима Адейеми болеет прекрасная Лоредана.

Игроки «Барселоны» тоже без поддержки не останутся:

Одного из лучших бомбардиров команды Роберта Левандовски поддержит жена Анна.

За блистательного Рафинью болеет красотка Наталья.

За Дани Ольмо будет переживать его девушка Лаура.

Голкипера команды Иньяки Пенью поддержит очаровательная Клаудия.