🎥 Первым трансфером Аморима может стать 17-летний защитник из Парагвая. Парня хвалят за физику и сравнивают с Халком

Как передает Фабрицио Романо, «Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с парагвайским «Серро Портеньо» относительно трансфера 17-летнего защитника Диего Леона. По сведениям инсайдера, сделка обойдется манкунианцам в 4 млн долларов.

Парагвайским талантом интересуется не только «Ман Юнайтед», к юноше также присматриваются «Арсенал» и «Манчестер Сити», но пока кажется, что «красные дьяволы» подобрались к трансферу ближе остальных.

Кто же такой Диего Леон, привлекший внимание английских топов? Парень выступает на позиции левого защитника, он дебютировал в высшем дивизионе чемпионата Парагвая лишь этим летом, но быстро стал основным игроком «Серро Портеньо».

После своего дебюта Леон вышел в стартовом составе в следующих девяти матчах и отыграл каждую минуту в восьми из этих встреч. В этом сезоне на счету защитника – 19 матчей и два гола. Диего при росте 194 см обладает огромной физической силой, он опасен в атаке, что подтверждается его двумя голами в этой кампании – неплохо для 17-летнего защитника.

Заместитель редактора ESPN и эксперт по парагвайскому футболу Роберто Рохас в интервью Transfermarkt рассказал о молодом таланте:

«Диего – игрок с огромным потенциалом, он удивительно быстро дорос до первой команды «Серро Портеньо». Учитывая, что он родился в отдалённом месте (Игуаcу, в Альто-Парана, примерно в 300 км от столицы Парагвая) и вырос в непростых условиях, Леон доказал, что способен преодолевать трудности ради достижения своих целей.

На родине его высоко ценят за талант и результаты в составе одного из крупнейших клубов страны. Выступая на левом фланге, он показал себя как игрок, способный подключаться к атаке, начинать розыгрыш с обороны, он также уже продемонстрировал свою универсальность».

Scoop, надежный источник, специализирующийся на академии «МЮ», сообщает: скауты в клубе уверены, что парагваец отлично подойдет Амориму на роль левого латераля. «Дьяволы» впечатлены физическими данными молодого защитника, манкунианцы проводят целенаправленную работу по повышению атлетического уровня всей команды.

В чемпионате Парагвая Диего развлекает болельщиков зрелищными финтами.

Забивает тоже красиво.

А болельщики «МЮ» уже сравнивают парагвайца с легендами:

«Посмотрел нарезки игры Диего Леона, он буквально выглядит так, будто кто-то засунул Халка на позицию левого защитника. Срочно выпустите Леона на правый фланг, хочу увидеть это».

Как думаете, Диего впишется в команду Аморима, если трансфер осуществится?

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