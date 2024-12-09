На замену Тен Хагу Эшуорт предлагал 4 кандидатов. Рэтклиффа ни один не убедил, а через 5 месяцев он убрал спортивного директора из «МЮ»

По данным The Athletic, «признаки дисгармонии были заметны», когда перед «Манчестер Юнайтед» встала задача заменить уволенного в октябре Эрика тен Хага.

Рэтклифф хотел услышать идеи от человека, на приход которого из «Ньюкасл» он потратил около 2,5 млн фунтов. Как утверждает источник, Эшуорт не предоставил четких и убедительных аргументов в пользу того, кого следует назначить. При этом Саутгейт в списке даже не фигурировал, как ранее писала английская пресса.

Эшуорту нужен был тренер с опытом работы в АПЛ, и он предложил босса «Ньюкасла» Эдди Хау, главного тренера «Фулхэма» Марку Силву, Томаса Франка из «Брентфорда», а также Грэма Поттера, который упоминался как временный вариант до конца сезона.

Рэтклиффу хотелось больше «решительности» и «динамичного назначения». Он хотел бы видеть кандидата, способного «выдержать огромную ответственность» и «пристальное внимание», которые приходят с работой в «МЮ».

В итоге на пост главного тренера назначили Рубена Аморима, и Эшуорт «практически не принимал участия» в этом выборе. Решающую роль сыграл Беррада: именно он прилетал в Лиссабон и проводил личные переговоры с президентом «Спортинга».