🤯 «МЮ» хочет продать Рэшфорда не только из-за раздутой зарплаты. Клуб серьезно беспокоит личная жизнь игрока

Маркус Рэшфорд всю профессиональную карьеру провел в «Манчестер Юнайтед» – с тех пор, как пробился в основную команду в 2016 году. Англичанин суммарно провел за «дьяволов» 425 матчей, в который забил 138 голов.

Форма Рэшфорда нестабильна, но при этом вингер вместе с Фернандешем делит вторую строчку по зарплатам в клубе. «Юнайтед» платит Маркусу и Бруну 300 тысяч фунтов в неделю, больше получает только Каземиро.

Если верить журналисту Флориану Плеттенбергу, из-за завышенной зарплаты манкунианцы рассматривают возможность продажи Маркуса уже в ближайшее трансферное окно. «МЮ» рассчитывает, что расставание с игроком серьезно поможет клубу вписаться в финансовый фейр-плей, тогда у «красных дьяволов» будет больше возможностей на трансферном рынке.

Похоже, к продаже Рэшфорда «Ман Юнайтед» подталкивает и другая причина – личная жизнь игрока.

Маркус в ноябре на матче NBA в Нью-Йорке

Как пишет The Telegraph со ссылкой на источники в клубе, «МЮ» обеспокоен «образом жизни Рэшфорда за пределами поля», есть опасения, что он «не так сосредоточен на футболе, как должен быть». Источники сообщили изданию, что англичанин сталкивается с рядом отвлекающих факторов за пределами поля, которые влияют на его выступления.

Яркий пример – загул Маркуса в Белфасте. Зимой вингер пропустил тренировку «дьяволов» перед кубковым матчем с «Ньюпортом», сославшись на плохое самочувствие.

Позже выяснилось, что состояние игрока было связано с сильным алкогольным опьянением: Рэшфорда всю ночь перед тренировкой провел в клубе Белфаста. В результате «Юнайтед» не включил вингера в заявку на матч с «Вулверхэмптоном» и заставил выплатить штраф в размере 650 тысяч фунтов – его зарплата за две недели.

The Telegraph тоже уверен, что «Ман Юнайтед» готовится к продаже Рэшфорда. Клуб рассматривает предложения из Саудовской Аравии, еще одним вариантом может стать «ПСЖ».

Как считаете, «дьяволам» пора попрощаться с воспитанником?

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