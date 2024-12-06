«Самый раздражающий человек в футболе». Невилл и Каррагер оригинально признали значимость помощника Артеты

Четыре легенды английского футбола − Джейми Каррагер, Гари Невилл, Иан Райт и Рой Кин − собрались, чтобы посмотреть матч «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» . «Канониры» победили и оба мяча забили после угловых.

Когда в ворота «Юнайтед» влетел второй мяч, Невилл психанул: «Тренер «Арсенала» по стандартам, наверное, самый раздражающий парень в мире футбола. Он должен быть таким, не так ли?»

Мысль коллеги продолжил Каррагер: «Вот что я вам скажу: дайте ему то, что он хочет. Если бы ты был тренером «Арсенала» по стандартам, то мог бы составить собственный контракт, не так ли? Вы бы не смогли избавиться от него. Знаете, если бы он сказал: «Хочу 25 тысяч в неделю», вам бы пришлось дать ему их».

Гари и Джейми обсуждали Николя Жовера, специалиста, который перебрался в «Арсенал» из «Ман Сити» в 2021 году. Благодаря ему стандарты «канониров» превратились в серьезную силу. Для сравнения: за три года до его прихода «Арсенал» забил 33 мяча после розыгрыша угловых или штрафных, тогда как после − 55. Разница ощутима.

В «Сити» Жовер оказался по наводке Артеты, который тогда входил в штаб Гвардиолы. Николя хорошо зарекомендовал себя сперва в «Монпелье» (помог команде стать чемпионом), а затем шикарно поработал в «Брентфорде» (46 мячей со стандартов). Всего за одну предсезонку француз поднял «Ман Сити» с десятой строки по голам со стандартов на первую.

В «Арсенале» Николя Жовер улучшил работу клуба при угловых и штрафных не только в атакующем варианте, но и защитном. «Канониры» стали больше забивать и меньше пропускать. Игроки двигаются во время стандартов не хаотично, а по отработанным сценариям. Чаще всего кто-то из парней Артеты пытается отвлечь или заблокировать вратаря, чтобы в управляемом хаосе затолкать мяч мимо него.

Важность Жовера для «Арсенала» трудно недооценить, потому Каррагер прав: при следующем продлении контракта француз может смело собственной рукой вписывать ту сумму, какую он сам хочет, а не ждать предложения клуба.