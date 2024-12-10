🎥 У «Сити» проблемы даже на тренировках. Четыре игрока не смогли реализовать пенальти – били по пустым (!) воротам 🤯
«Манчестер Сити» проходит через самый серьезный кризис за все время, что у руля команды стоит Пеп Гвардиола. В девяти последних встречах «горожане» дважды сыграли вничью, потерпели шесть поражений и одержали всего одну победу. Вспоминать о 115-ти обвинениях не будем.
Похоже, подопечные Гвардиолы испытывают сложности не только в официальных матчах. BBC вел текстовую трансляцию открытой тренировки «Сити», журналисты отрапортовали: Фил Фоден, Джек Грилиш, Илкай Гюндоган и Эрлинг Холанд не смогли реализовать пенальти, при этом били игроки по пустым воротам.
Болельщики могли наблюдать за тренировкой в прямом эфире, поэтому видео чемпионских пенальти нашлось быстро.
Фанаты, конечно, в ужасе:
💭 «До последнего думал, что это фейк, пока не увидел видео. С этой командой покончено».
💭 «Ощущение, что они мажут специально. Этого не может быть!»
💭 «Судя по их последующим реакциям, они не целились в каркас, они действительно не могут попасть по чертовым пустым воротам».
💭 «А можно выпустить этого невидимого вратаря вместо Эдерсона и Ортеги? Он явно справляется лучше».
💭 «Знаете, что самое ужасное? Они даже не расстроены, они веселятся, они улыбаются и смеются. Если они так относятся к провалу на тренировках, не стоит ждать от них результатов на поле».
Вы еще верите в «горожан»?
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