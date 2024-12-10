Болельщики «Сити» смогу принять участие в создании формы на сезон 2026/27 – ряд предложений уже гуляет по сети

«Манчестер Сити» собирается войти в историю, надев форму, созданную искусственным интеллектом и разработанную болельщиками.

«Сити» и Puma объединились для создания новой инновационной идеи, предоставив болельщикам «уникальную возможность».

Фанаты смогут разработать официальный третий комплект формы клуба на сезон 2026/27.

Искусственный интеллект Puma позволит болельщикам создать комплект формы своей мечты для «Манчестер Сити» с помощью текстовых подсказок и инструментов настройки.

Победивший дизайн будет использоваться «Манчестер Сити» в течение сезона 2026/27 и продаваться в клубных магазинах.

Несколько вариантов комплектов уже завирусились в сети: