Болельщики «Сити» смогу принять участие в создании формы на сезон 2026/27 – ряд предложений уже гуляет по сети
«Манчестер Сити» собирается войти в историю, надев форму, созданную искусственным интеллектом и разработанную болельщиками.
«Сити» и Puma объединились для создания новой инновационной идеи, предоставив болельщикам «уникальную возможность».
Фанаты смогут разработать официальный третий комплект формы клуба на сезон 2026/27.
Искусственный интеллект Puma позволит болельщикам создать комплект формы своей мечты для «Манчестер Сити» с помощью текстовых подсказок и инструментов настройки.
Победивший дизайн будет использоваться «Манчестер Сити» в течение сезона 2026/27 и продаваться в клубных магазинах.
Несколько вариантов комплектов уже завирусились в сети: