«Это же чушь какая-то!». Рой Кин раскритиковал футболиста «МЮ» после крайне неудачного матча с «Арсеналом»

В среду в Премьер-лиге «Арсенал» одержал убедительную победу со счетом 2:0 над «Юнайтед».

Рубен Аморим выпустил Маркуса Рашфорда со скамейки запасных, чтобы тот оказал влияние на игру команды в атаке. Однако форвард не смог проявить себя, совершив всего 22 касания мяча, не зафиксировав ни одного удара и не создав опасных моментов.

Рой Кин выразил свое разочарование в беседе с Гари Невиллом, Джейми Каррагером и Ианом Райтом.

«Я вам так скажу, игра Рэшфорда шокирует. Посмотрите на его удары…Это же чушь какая-то!», - в сердцах заявил эксперт.

Игра Рэшфорда подверглась критике, когда он не разобрался с угловым, который привел ко второму голу «Арсенала».

«Этого не может быть. Такие моменты часами отрабатываются на тренировках», — сказал Невилл.