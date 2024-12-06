Каррагера попросили оставить одного − Ван Дейка, Салаха или Трента. Выбор Джейми удивил, но он объяснил его

Легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер стал гостем прямого эфира The Telegraph, во время которого болельщики задавали ему вопросы. Один из них звучал так: «Кого бы вы оставили: Ван Дейка, Салаха или Трента?»

«Самый важный из них − Вирджил ван Дейк. Мохамед Салах и Трент Александер-Арнолд – невероятны для «Ливерпуля». Но с тех пор, как в клуб пришел Ван Дейк, был только один сезон, когда он играл регулярно, а команда не боролась за самые большие награды».

«Когда он пропустил год из-за серьезной травмы колена, его потеря была очевидна. Ему нужен был перерыв, потому что он слишком много играл».

«Сейчас он выглядит как никогда хорошо. На мой взгляд, это тот контракт, который нужно уладить прежде всего, но, разумеется, я не хочу, чтобы кто-то из них уходил этим летом».

А кого бы вы выбрали из тройки Салах, Ван Дейк и Трент? Пишите в комментариях.