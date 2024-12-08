📸🎥 «Он знает все об идиотских желтых!» Фанаты в восторге от поступка Джексона – он забавно спас Энцо от «горчичника» 🤣

В 15-м туре Премьер-лиги «Челси» удалось обыграть «Тоттенхэм» со счетом 4:3, хотя «шпоры» уже к 11-й минуте вели в два мяча.

На 73-й минуте Энцо Фернандес забил и наконец вывел «синих» вперед. На радостях аргентинец помчался праздновать и почти стянул с себя футболку. От получения желтой карточки Фернандеса спас Николас Джексон – сенегалец двумя руками вцепился в джерси одноклубника!

А ведь Энцо почти стянул футболку.

Джексон известен своей любовью получать необязательные предупреждения. Например, в февральском матче против «Кристал Пэлас» нападающий умудрился заработать желтую, уже сидя на скамейке запасных. Николас тогда додумался выбежать на поле, чтобы отпраздновать гол «Челси» с одноклубниками.

Та карточка стала для Джексона девятой, всего в минувшем сезоне игрок получил 10 предупреждений.

Фанаты рады, что Николас стал действовать осторожнее:

💭 «Джексон образца прошлого сезона сам бы стянул с Энцо футболку. Взрослеет!»

💭 «У него было пять желтых карточек в первых шести матчах в АПЛ, для нападающего это безумие! Что с ним стало в этом сезоне?»

💭 «Джексон знает все об идиотских желтых».

💭 «Никогда не думал, что доживу до момента, когда Николас Джексон спасет Энцо Фернандеса от желтой карточки. Конец света точно близок».

💭 «Главное действие Джексона в матче – спасение Энцо от желтой! Да за это ему можно дать игрока матча».

А как вам спасение от Николаса?

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