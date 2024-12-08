📸🎥 Фаны «Тоттенхэма» бросали в Палмера мусор. Коул отомстил – дважды забил, повторил празднование Роналду и жест Моуринью 🔥

«Тоттенхэм» и «Челси» устроили триллер на домашней арене «шпор». Сильнее оказались «синие», во многом благодаря Коулу Палмеру, который блестяще реализовал два одиннадцатиметровых.

А ведь для английской звездочки матч сложился непросто. Фанаты «Тоттенхэма» кидали в полузащитника мусор каждый раз, когда он подходил к угловому.

Стюарды пытались убрать мусор, но поклонники «шпор» были слишком усердны.

Зато кадры сочные.

Месть настигла фанатов «Тоттенхэма» на 61-й минуте, когда Коул без проблем реализовал пенальти, а затем повторил знаменитое празднование Роналду.

В свое время Криш так же призывал трибуны к спокойствию.

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На этом англичанин не остановился. На 84-й минуте Коул вновь забил с пенальти – и как красиво!

После второго мяча Палмер вновь успокаивал поклонников соперника.

А этот жест вам что-то напоминает?

Нам тоже.

«Челси» победил со счетом 4:3, а Палмер установил рекорд Премьер-лиги. Коул реализовал все 12 пенальти, которые пробивал в АПЛ: англичанин превзошел достижение Яя Туре, у которого было 11 точных ударов с точки.

Машина!

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